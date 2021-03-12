Верховной раде рекомендуют не расширять льготы для участников боевых действий. Такое решение принял комитет по вопросам экологической политики и природопользования.

Комитет рассмотрел соответствующий законопроект №5026 и связанный с ним проект №5028 "О внесении изменений в Налоговый кодекс о социальных льготах и социальных гарантиях для участников боевых действий".

"Комитетом принято решение о целесообразности их возвращения на доработку субъекту права законодательной инициативы. Законопроектом предлагается расширить существующие и установить новые льготы для участников боевых действий, однако проект не имеет финансово-экономического обоснования", - указано в сообщении.

При этом в пояснительной записке к закону №5026 указано, что его принятие не потребует дополнительных расходов из госбюджета.

Этот проект закона предлагал для УБД получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и надворных построек, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также ссуды на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков.

Погашение займа предусматрировалось в течение 10 лет, начиная с пятого года после окончания строительства.

"Такие займы предоставляются в размере стоимости указанной потребности и без внесения первого взноса и с годовой ставкой до 5%. Указанные ссуды предоставляются в порядке, который определяется Кабинетом министров Украины", - указано в тексте документа.

Кроме того, проект предлагал ветеранам бесплатное подключение к инженерным сетям и коммуникациям (электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение и т.д.) для жилых домов, в том числе новостроек.