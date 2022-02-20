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Минимальная зарплата в Украине в 2022 году: какой размер на что влияет

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Украина, Воскресенье 20 февраля 2022 06:30
Минимальная зарплата в Украине в 2022 году: какой размер на что влияет Фото: минимальная зарплата в Украине в 2022 году вырастет на 200 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минимальная зарплата в Украине резко выросла за последние годы. Однако в 2022 году она поднимется всего на 200 гривен, а в дальнейшем будет расти очень медленно.

О том, как определяется минимальная зарплата и на что влияет, в материале РБК-Украина.

Резкий рост и замедление

Показатель минимальной зарплаты закладывается в государственном бюджете Украины. В 2020 году было принято решение о ее значительном повышении. С 1 сентября она выросла 4723 гривен до 5000 гривен, а с 1 января 2021 года - до 6000 гривен. С 1 декабря 2021 года размер повысили до 6500 гривен.

Однако Кабинет министров заложил в государственный бюджет на 2022 год незначительный рост минимальной зарплаты. Минималка вырастет на 200 гривен с 1 октября.

Согласно документу, в 2022 году минимальная заработная плата составит:

  • в месячном размере: с 1 января - 6500 гривен, с 1 октября - 6700 гривен;
  • в почасовом размере: с 1 января - 39,26 гривны, с 1 октября - 40,46 гривны.

Бюджетная декларация на 2022-2024 годы, которая в июле 2021 года была поддержана Верховной радой Украины, предусматривает незначительное повышение минимальной заработной платы. За три года минималка вырастет на 18%. С 1 января 2024 года ее размер составит 7665 гривен.

На что влияет минималка

Размер минимальной зарплаты в основном влияет на зарплаты бюджетников, размер налогов, а также на величину пенсий и на социальные пособия.

В частности, от минимальной зарплаты зависят должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы. После повышения минималки пропорционально растут и зарплаты бюджетников. В правительстве следят за тем, что бы оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки составлял 44,5% от минимальной зарплаты.

Размер Единого социального взноса (22%) также рассчитывается от уровня минимальной зарплаты. К примеру, если до 1 декабря 2021 года минимальная зарплата была 6000 гривен, то размер ЕСВ был не меньше 1320 гривен. В 2022 году минимальный размер ЕСВ будет 1430 гривен, а 1 октября - 1474 гривен. В основном это касается ФОПов, а также предприятий, где работникам платят минимальную зарплату.

Всего в Украине зарегистрировано около 2 млн ФОПов, из которых 1,5 млн платят единый налог.

Кроме того, максимальная база начисления ЕСВ составляет 15 минимальных зарплат. В 2022 году до октября это будет 97 500 гривен, а с 1 октября 100 500 гривен.

Для пенсионеров с длительным трудовым стажем (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), пенсия должна составить не менее 40% от минимальной зарплаты. Сейчас это 2600 гривен, а с 1 октября добавят еще 80 гривен.

Минимальный размер пособия по беременности и родам также не может быть меньше минималки.

Необлагаемый размер суточных не может превышать 10% от минималки. В 2022 году размер суточных для командировочных составляет 650 гривен в сутки.

Как рассчитывается и выплачивается минималка

Человек, который согласился оформиться на минималку, на руки получает не всю сумму. От нее еще отнимаются налоги и сборы в размере 19,5% (1,5% военного сбора и 18% налога на доходы физлиц). Поэтому от заявленных 6500 гривен остается 4830 гривен.

По данным Госстата, в сентябре 2021 года до минимальной (6000 гривен) начисляли для 16,1% штатных работников.

Напомним, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2021 года составила 17 453 гривны. Это на 3 274 гривны больше по сравнению с декабрем прошлого года (14 179 гривен). По данным Госстата, за последний год зарплата выросла на 23,1%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 11,9%.

Отметим, большинство украинцев не смогли правильно указать, какая ставка налога на доходы физических лиц действует в стране.

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