Мінімальна зарплата в Україні в 2022 році: який розмір на що впливає

Мінімальна зарплата в Україні різко зросла за останні роки. Однак у 2022 році вона підніметься всього на 200 гривень, а надалі зростатиме дуже повільно.

Про те, як визначається мінімальна зарплата і на що впливає, в матеріалі РБК-Україна .

Різке зростання та уповільнення

Показник мінімальної зарплати закладається в державному бюджеті України. У 2020 році було прийнято рішення про її значне підвищення. З 1 вересня вона зросла 4723 гривень до 5000 гривень, а з 1 січня 2021 року - до 6000 гривень. З 1 грудня 2021 року розмір підвищили до 6500 гривень.

Однак Кабінет міністрів заклав до державного бюджету на 2022 рік незначне зростання мінімальної зарплати. Мінімалка зросте на 200 гривень з 1 жовтня.

Згідно з документом, у 2022 році мінімальна заробітна плата складе:

у місячному розмірі: з 1 січня - 6500 гривень, з 1 жовтня - 6700 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 39,26 гривні, з 1 жовтня - 40,46 гривні.

Бюджетна декларація на 2022-2024 роки, яка в липні 2021 року була підтримана Верховною радою України, передбачає незначне підвищення мінімальної заробітної плати. За три роки мінімалка зросте на 18%. З 1 січня 2024 року її розмір складе 7665 гривень.

На що впливає мінімалка

Розмір мінімальної зарплати в основному впливає на зарплати бюджетників, розмір податків, а також на величину пенсій і на соціальні допомоги.

Зокрема, від мінімальної зарплати залежать посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Після підвищення мінімалки пропорційно зростають і зарплати бюджетників. В уряді стежать за тим, що б оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки становив 44,5% від мінімальної зарплати.

Розмір єдиного соціального внеску (22%) також розраховується від рівня мінімальної зарплати. Наприклад, якщо до 1 грудня 2021 року мінімальна зарплата була 6000 гривень, то розмір ЄСВ був не менше 1320 гривень. У 2022 році мінімальний розмір ЄСВ буде 1430 гривень, а 1 жовтня - 1474 гривень. В основному це стосується ФОПів, а також підприємств, де працівникам платять мінімальну зарплату.

Всього в Україні зареєстровано близько 2 млн ФОПів, з яких 1,5 млн платять єдиний податок.

Крім того, максимальна база нарахування ЄСВ становить 15 мінімальних зарплат. У 2022 році до жовтня це буде 97 500 гривень, а з 1 жовтня 100 500 гривень.

Для пенсіонерів з тривалим трудовим стажем (35 років для чоловіків і 30 років для жінок), пенсія повинна скласти не менше 40% від мінімальної зарплати. Зараз це 2600 гривень, а з 1 жовтня додадуть ще 80 гривень.

Мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах також не може бути менше мінімалки.

Неоподатковуваний розмір добових не може перевищувати 10% від мінімалки. У 2022 році розмір добових для відрядних становить 650 гривень на добу.

Як розраховується і виплачується мінімалка

Людина, яка погодилася оформитися на мінімалку, на руки отримує не всю суму. Від неї ще віднімаються податки і збори в розмірі 19,5% (1,5% військового збору і 18% податку на доходи фізосіб). Тому від заявлених 6500 гривень залишається 4830 гривень.

За даними Держстату, у вересні 2021 року до мінімальної (6000 гривень) нараховували для 16,1% штатних працівників.