ru ua
Нд, 20 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мінімальна зарплата в Україні в 2022 році: який розмір на що впливає

Новость на русском →
Україна, Неділя 20 лютого 2022 06:30
Мінімальна зарплата в Україні в 2022 році: який розмір на що впливає Фото: мінімальна зарплата в Україні в 2022 році зросте на 200 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінімальна зарплата в Україні різко зросла за останні роки. Однак у 2022 році вона підніметься всього на 200 гривень, а надалі зростатиме дуже повільно.

Про те, як визначається мінімальна зарплата і на що впливає, в матеріалі РБК-Україна.

Різке зростання та уповільнення

Показник мінімальної зарплати закладається в державному бюджеті України. У 2020 році було прийнято рішення про її значне підвищення. З 1 вересня вона зросла 4723 гривень до 5000 гривень, а з 1 січня 2021 року - до 6000 гривень. З 1 грудня 2021 року розмір підвищили до 6500 гривень.

Однак Кабінет міністрів заклав до державного бюджету на 2022 рік незначне зростання мінімальної зарплати. Мінімалка зросте на 200 гривень з 1 жовтня.

Згідно з документом, у 2022 році мінімальна заробітна плата складе:

  • у місячному розмірі: з 1 січня - 6500 гривень, з 1 жовтня - 6700 гривень;
  • у погодинному розмірі: з 1 січня - 39,26 гривні, з 1 жовтня - 40,46 гривні.

Бюджетна декларація на 2022-2024 роки, яка в липні 2021 року була підтримана Верховною радою України, передбачає незначне підвищення мінімальної заробітної плати. За три роки мінімалка зросте на 18%. З 1 січня 2024 року її розмір складе 7665 гривень.

На що впливає мінімалка

Розмір мінімальної зарплати в основному впливає на зарплати бюджетників, розмір податків, а також на величину пенсій і на соціальні допомоги.

Зокрема, від мінімальної зарплати залежать посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Після підвищення мінімалки пропорційно зростають і зарплати бюджетників. В уряді стежать за тим, що б оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки становив 44,5% від мінімальної зарплати.

Розмір єдиного соціального внеску (22%) також розраховується від рівня мінімальної зарплати. Наприклад, якщо до 1 грудня 2021 року мінімальна зарплата була 6000 гривень, то розмір ЄСВ був не менше 1320 гривень. У 2022 році мінімальний розмір ЄСВ буде 1430 гривень, а 1 жовтня - 1474 гривень. В основному це стосується ФОПів, а також підприємств, де працівникам платять мінімальну зарплату.

Всього в Україні зареєстровано близько 2 млн ФОПів, з яких 1,5 млн платять єдиний податок.

Крім того, максимальна база нарахування ЄСВ становить 15 мінімальних зарплат. У 2022 році до жовтня це буде 97 500 гривень, а з 1 жовтня 100 500 гривень.

Для пенсіонерів з тривалим трудовим стажем (35 років для чоловіків і 30 років для жінок), пенсія повинна скласти не менше 40% від мінімальної зарплати. Зараз це 2600 гривень, а з 1 жовтня додадуть ще 80 гривень.

Мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах також не може бути менше мінімалки.

Неоподатковуваний розмір добових не може перевищувати 10% від мінімалки. У 2022 році розмір добових для відрядних становить 650 гривень на добу.

Як розраховується і виплачується мінімалка

Людина, яка погодилася оформитися на мінімалку, на руки отримує не всю суму. Від неї ще віднімаються податки і збори в розмірі 19,5% (1,5% військового збору і 18% податку на доходи фізосіб). Тому від заявлених 6500 гривень залишається 4830 гривень.

За даними Держстату, у вересні 2021 року до мінімальної (6000 гривень) нараховували для 16,1% штатних працівників.

Нагадаємо, за даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в грудні 2021 року склала 17 453 гривні. Це на 3 274 гривні більше порівняно з груднем минулого року (14 179 гривень). За даними Держстату, за останній рік зарплата зросла на 23,1%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла на 11,9%.

Зазначимо, більшість українців не змогли правильно вказати, яка ставка податку на доходи фізичних осіб діє в країні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зарплата в Україні Мінімальна зарплата
NEWS
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі