ru ua
Вт, 16 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Большинство украинцев не знают ставки налога, который из них берет государство

Новина українською →
Украина, Вторник 16 ноября 2021 17:02
Большинство украинцев не знают ставки налога, который из них берет государство Ставку налога на доходы физических лиц знают только 40% украинцев
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев не смогли правильно указать, какая ставка налога на доходы физических лиц действует в стране. Ответ 18% выбрали только 41% граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса по программе "Долучайся!".

Кроме того, 12% украинцев заявили, что ставка составляет 25%, еще 6% - что 12%, а 4% выбрали ставку 5%.

Затрудняются с ответом 37% граждан Украины.

Большинство украинцев не знают ставки налога, который из них берет государство

В то же время 68% украинцев правильно указали, что государственный бюджет страны принимает Верховная рада. Еще 10% думают, что это делает, Кабинет министров, 5% - Национальный банк, в 4% - президент, а 10% - что все перечисленные вместе.

Большинство украинцев не знают ставки налога, который из них берет государство

Опрос по общественному привлечению проводится в рамках программы содействия общественной активности "Долучайся!" (USAID / ENGAGE), финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и реализуемой Pact в Украине.

Полевой этап проводился компанией Info Sapiens в августе - сентябре 2021 года среди 2080 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Погрешность выборки составляет 2,2% (без учета дизайн-эффекта).

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Рокировки зон и 1000 гривен за вакцинацию. Что нужно знать о карантине в Украине
Рокировки зон и 1000 гривен за вакцинацию. Что нужно знать о карантине в Украине
DAILY
"Дорогая бумажка". Как украинцев наказывают за подделку "ковидных" документов
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Дорогая бумажка". Как украинцев наказывают за подделку "ковидных" документов