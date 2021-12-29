Сколько украинцев зарабатывают больше 20 тысяч гривен: данные Госстата
Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной заработной платы в сентябре 2021 года. Зарплату свыше 20 тысяч гривен насчитали для 15,8% работников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины (Госстат).
По данным статического ведомства, чаще всего граждане получают зарплату до 7000 гривен - 33,4% штатных работников.
Всего количество штатных работников на конец сентября, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 7 089,4 тысяч человек, что на 165,1 тысяч человек больше, чем в июне (6 924,3 тысяч человек).
Среди них было начислено:
- до минимальной 6000,00 грн - 16,1%
- от 6000,01 до 7000,00 грн - 17,3%
- от 7000,01 до 8000,00 грн - 7,3%
- от 8000,01 до 9000,00 грн - 5,9%
- от 9000,01 до 10000,00 грн - 5,3%
- от 10000,01 до 11000,00 грн - 4,8%
- от 11000,01 до 12000,00 грн - 4,3%
- от 12000,01 до 13000,00 грн - 4,1%
- от 13000,01 до 14000,00 грн - 3,6%
- от 14000,01 до 15000,00 грн - 3,3%
- от 15000,01 до 20000,00 грн - 12,2%
- от 20000,01 до 25000,00 грн - 6,5%
- свыше 25000,00 грн - 9,3%
Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2021 года составила 14 282 гривны. Это на 237 гривен больше по сравнению с октябрем (14 045 гривен).