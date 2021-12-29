Сколько украинцев зарабатывают больше 20 тысяч гривен: данные Госстата

Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной заработной платы в сентябре 2021 года. Зарплату свыше 20 тысяч гривен насчитали для 15,8% работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины ( Госстат ).

По данным статического ведомства, чаще всего граждане получают зарплату до 7000 гривен - 33,4% штатных работников.

Всего количество штатных работников на конец сентября, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 7 089,4 тысяч человек, что на 165,1 тысяч человек больше, чем в июне (6 924,3 тысяч человек).

Среди них было начислено: