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Минимальная зарплата вырастет на 200 гривен в конце года, - проект бюджета-2022

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Украина, Среда 15 сентября 2021 18:22
Минимальная зарплата вырастет на 200 гривен в конце года, - проект бюджета-2022 Фото: минималка вырастет на 200 гривен с 1 октября 2022 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2022 год незначительный рост минимальной зарплаты. Минималка вырастет на 200 гривен с 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект государственного бюджета, обнародованный на сайте Верховной рады (законопроект №6000).

Согласно документу в 2022 году минимальная заработная плата составит:

  • в месячном размере: с 1 января - 6500 гривен, с 1 октября - 6700 гривен;
  • в почасовом размере: с 1 января - 39,26 гривны, с 1 октября - 40,46 гривны.

Отметим, минимальная зарплата вырастет с 1 декабря 2021 года до 6500 гривен.

Напомним, Кабинет министров на заседании 15 сентября утвердил проект закона О государственном бюджете на 2022 год.

Как сообщало РБК-Украина, минимальная средневзвешенная заработная плата в 2022 году вырастет на 8,4% до 6550 гривен. Такие данные содержит Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренный Кабинетом министров 31 мая 2021 года. В дальнейшем запланирован рост минималки на 9,6% до 7176 гривен в 2023 году и на 6,8% до 7665 гривен в 2024 году.

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