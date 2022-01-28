Зарплата в Украине за год выросла более чем на 3000 гривен, но половину "съела" инфляция

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2021 года составила 17 453 гривны. Это на 3 274 гривны больше по сравнению с декабрем прошлого года (14 179 гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, за последний год зарплата выросла на 23,1%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 11,9%.

Вместе с тем, декабрь не является показательным месяцем, поскольку в конце года выплачиваются премии, надбавки и т.п.

Самая высокая начисленная зарплата в декабре была в Киеве - 26 759 гривен, самая низкая - в Черниговской области - 13 537 гривен.

Самую большую зарплату получают в сферах "Финансовая и страховая деятельность" - 31 274 гривны, "Информация и телекоммуникации" - 29 963 гривны. Самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 9 710 гривен.