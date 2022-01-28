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Зарплата в Украине за год выросла более чем на 3000 гривен, но половину "съела" инфляция

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Украина, Пятница 28 января 2022 15:00
Зарплата в Украине за год выросла более чем на 3000 гривен, но половину "съела" инфляция Фото: зарплата украинцев выросла до 17,5 тысяч (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2021 года составила 17 453 гривны. Это на 3 274 гривны больше по сравнению с декабрем прошлого года (14 179 гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, за последний год зарплата выросла на 23,1%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 11,9%.

Зарплата в Украине за год выросла более чем на 3000 гривен, но половину &quot;съела&quot; инфляция

Вместе с тем, декабрь не является показательным месяцем, поскольку в конце года выплачиваются премии, надбавки и т.п.

Самая высокая начисленная зарплата в декабре была в Киеве - 26 759 гривен, самая низкая - в Черниговской области - 13 537 гривен.

Самую большую зарплату получают в сферах "Финансовая и страховая деятельность" - 31 274 гривны, "Информация и телекоммуникации" - 29 963 гривны. Самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 9 710 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в 2021 году выросли на 10,0%.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз роста номинальной заработной платы на 2022 год до 15,2%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 6,1%.

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривну. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 7,4%.

Как сообщало РБК-Украина, в июне 2021 года средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов и достигла 525 долларов.

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