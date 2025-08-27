Мінімальна зарплата в Україні зростатиме більш повільно через сценарій тривалої війни

У проєкті держбюджету на 2026 рік буде закладений сценарій більш тривалої війни. Через це мінімальна зарплата зросте менше, ніж планувалося раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Мінфіну від 15 серпня 2025 року.

У листі Міністерство фінансів з метою складання проєкту державного бюджету України на 2026 рік довело інструкції з підготовки бюджетних запитів.

Мінфін повідомив, що під час розгляду макроекономічного прогнозу на 2026-2028 роки Кабмін прийняв рішення щодо використання макроекономічних показників під час підготовки проєкту бюджету на 2026 рік за сценарієм 2, який передбачає більш тривалі строки військових дій із відповідними наслідками для економіки.

Мінімальна зарплата та зарплата бюджетників

Згідно з листом Мінфіну, прогнозні розміри стандартів в оплаті праці будуть наступними:

мінімальна заробітна плата:

з 1 січня 2026 року - 8 647 гривень;

з 1 січня 2027 року - 9 347 гривень;

з 1 січня 2028 року - 9 997 гривень.

Це менше, ніж в проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки, в якій планувалися такі розміри:

з 1 січня 2026 року в розмірі 8 688 гривень;

з 1 січня 2027 року в розмірі 9 374 гривні;

з 1 січня 2028 року в розмірі 10 059 гривень.

Зараз мінімальна зарплата становить 8000 гривень.

Прогноз зростання посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки залишився без змін:

з 1 січня 2026 року - 3 470 гривень;

з 1 січня 2027 року - 3 744 гривні;

з 1 січня 2028 року - 4 018 гривень.

У 2025 році оплата праці працівників бюджетної сфери здійснюватиметься на основі посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, що залишається на рівні грудня 2024 року, - 3195 гривень.

Прожитковий мінімум

Мінфін пропонує більш суттєво підняти прожитковий мінімум, через більш високу інфляцію в сценарії тривалої війни.

У 2026 році він становитиме:

на одну особу - 3 209 гривень;

дітей віком до 6 років - 2 817 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років - 3 512 гривні;

працездатних осіб - 3 328 гривень;

для осіб, які втратили працездатність, - 2 595 гривень.

У проєкті Бюджетної декларації були визначені такі показники:

на одну особу - 3 171 гривня;

дітей віком до 6 років - 2 783 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років - 3 471 гривні;

працездатних осіб - 3 288 гривень;

для осіб, які втратили працездатність, - 2 564 гривень.

Востаннє прожитковий мінімум підвищувався з 1 січня 2024 року і зараз залишається на рівні 2920 гривень.

Зарплати та економіка

Згідно з документом, видатки на оплату праці органів залишаються на рівні 2025 року, крім окремих центральних органів виконавчої влади, яким у 2025 році відповідно до рішень уряду зменшено граничну чисельність працівників

"У середньостроковій перспективі умови функціонування економіки залишатимуться складними, наслідки війни відчуватимуться ще протягом тривалого часу. Відновлення ВВП стримуватимуть безпекові фактори та міграційні процеси", - йдеться в листі.

Однак в цілому з урахуванням значної адаптивності економічних агентів до нових умов функціонування та поступового відновлення, яке вже спостерігається, очікується висхідна позитивна динаміка економічного розвитку, зазначають в Мінфіні.