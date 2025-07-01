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Прожитковий мінімум в Україні розморозять: який буде розмір в наступні три роки

Україна, Вівторок 01 липня 2025 08:57
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Прожитковий мінімум в Україні розморозять: який буде розмір в наступні три роки Фото: прожитковий мінімум наступного року зросте до 3 171 гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки пропонує підняти розмір прожиткового мінімум. Він зростатиме на рівень інфляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 червня 2025 року № 774.

Востаннє прожитковий мінімум підвищувався з 1 січня 2024 року і зараз залишається на рівні 2920 гривень. Його пропонують підвищити:

  • на 8,6% до 3 171 гривні у 2026 році,
  • на 5,9% до 3 358 гривень у 2027 році,
  • на 5,3% до 3 536 гривень у 2028 році.

Як зазначається в документі, прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом є, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового обслуговування, соціального захисту, культури, охорони здоров’я та освіти.

У 2026-2028 роках прогнозні розміри прожиткового мінімуму розраховано з урахуванням індексу споживчих цін для відповідного року, що становитиме:
Прожитковий мінімум в Україні розморозять: який буде розмір в наступні три роки

Водночас розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів залишається на рівні 2025 року

Реформа оплати праці держслужбовців

Як зазначається в Бюджетній декларації, на шляху європейської інтеграції Україні висунуто ряд вимог, серед яких продовження реформи державного управління в Україні.

Так, у 2026-2028 роках продовжуватиметься здійснення оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, запровадженої у 2024 році.

"Водночас Верховна Рада України та уряд будуть спрямовувати зусилля на "відв’язку" розмірів посадових окладів від розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема для працівників державних органів", - йдеться в документі.

Нагадаємо, у 2024 році Кабінет міністрів вирішив заморозити розмір прожиткового мінімуму та інші соціальні стандарти на 2025-2027 роки. Водночас у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки уряд вирішив індексувати соціальні виплати на рівень інфляції.

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