Минимальная зарплата в Украине будет расти медленнее из-за сценария длительной войны
В проекте госбюджета на 2026 год будет заложен сценарий более длительной войны. Из-за этого минимальная зарплата вырастет меньше, чем планировалось ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Минфина от 15 августа 2025 года.
В письме Министерство финансов с целью составления проекта государственного бюджета Украины на 2026 год довело инструкции по подготовке бюджетных запросов.
Минфин сообщил, что при рассмотрении макроэкономического прогноза на 2026-2028 годы Кабмин принял решение об использовании макроэкономических показателей при подготовке проекта бюджета на 2026 год по сценарию 2, который предусматривает более длительные сроки военных действий с соответствующими последствиями для экономики.
Минимальная зарплата и зарплата бюджетников
Согласно письму Минфина, прогнозные размеры стандартов в оплате труда будут следующими:
минимальная заработная плата:
- с 1 января 2026 года - 8 647 гривен;
- с 1 января 2027 года - 9 347 гривен;
- с 1 января 2028 года - 9 997 гривен.
Это меньше, чем в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, в которой планировались такие размеры:
- с 1 января 2026 года в размере 8 688 гривен;
- с 1 января 2027 года в размере 9 374 гривны;
- с 1 января 2028 года в размере 10 059 гривен.
Сейчас минимальная зарплата составляет 8000 гривен.
Прогноз роста должностного оклада работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки остался без изменений:
- с 1 января 2026 года - 3 470 гривен;
- с 1 января 2027 года - 3 744 гривны;
- с 1 января 2028 года - 4 018 гривен.
В 2025 году оплата труда работников бюджетной сферы будет осуществляться на основе должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки, который остается на уровне декабря 2024 года, - 3195 гривен.
Прожиточный минимум
Минфин предлагает более существенно поднять прожиточный минимум, из-за более высокой инфляции в сценарии длительной войны.
В 2026 году он будет составлять:
- на одного человека - 3 209 гривен;
- детей в возрасте до 6 лет - 2 817 гривен;
- детей в возрасте от 6 до 18 лет - 3 512 гривен;
- трудоспособных лиц - 3 328 гривен;
- для лиц, утративших трудоспособность, - 2 595 гривен.
В проекте Бюджетной декларации были определены следующие показатели:
- на одного человека - 3 171 гривна;
- детей в возрасте до 6 лет - 2 783 гривен;
- детей в возрасте от 6 до 18 лет - 3 471 гривны;
- трудоспособных лиц - 3 288 гривен;
- для лиц, утративших трудоспособность, - 2 564 гривен.
Последний раз прожиточный минимум повышался с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2920 гривен.
Зарплаты и экономика
Согласно документу, расходы на оплату труда органов остаются на уровне 2025 года, кроме отдельных центральных органов исполнительной власти, которым в 2025 году в соответствии с решениями правительства уменьшена предельная численность работников
"В среднесрочной перспективе условия функционирования экономики будут оставаться сложными, последствия войны будут ощущаться еще в течение длительного времени. Восстановление ВВП будут сдерживать факторы безопасности и миграционные процессы", - говорится в письме.
Однако в целом с учетом значительной адаптивности экономических агентов к новым условиям функционирования и постепенного восстановления, которое уже наблюдается, ожидается восходящая положительная динамика экономического развития, отмечают в Минфине.
Напомним, в правительстве надеются, что война завершится раньше. Но с прагматической точки зрения готовят проект госбюджета с учетом продолжения войны весь 2026 год.
Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы.
Прогноз содержит два сценария развития событий: первый с "предположением о существенном улучшении ситуации с безопасностью с 2026 года". Во втором активные боевые действия будут продолжаться в следующем году.