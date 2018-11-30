В Минфине рассказали о поступлениях в бюджет во время военного положения

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Военное положение пока не влияет на доходы бюджета

Введение военного положения в десяти областях Украины не сказалось на доходах государственного бюджета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным пресс-службы, 26, 27 и 28 ноября в общий фонд государственного бюджета поступило, соответственно, 1,6 млрд грн, 1,7 млрд грн и 1,34 млрд грн таможенных платежей.

"Уменьшение суммы поступлений 28 ноября по сравнению с предыдущим днем является особенностью поступлений таможенных платежей в течение недели: пиковые поступления в понедельник-вторник, падение со среды по пятницу, и никоим образом не связано с введением военного положения", - пояснил заместитель министра финансов Сергей Верланов.

По данным Минфина, налоговые платежи за 26, 27 и 28 ноября составили, соответственно, 2,2 млрд грн, 2 млрд грн и 3 млрд грн при середньоденному сборе в ноябре 2,4 млрд грн.

В Минфине ожидают, что по итогам месяца страна перевыполнит запланированный показатель доходов общего фонда государственного бюджета.

Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Решение поддержали 276 народных депутатов. Согласно указу, который обнародован на сайте президента, военное положение в Украине вводится сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября. Военное положение вводится в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Национальный банк 28 ноября принял решение об обычном режиме работы банков Украины во время военного положения.