НБУ визначив принципи регулювання банківської системи під час воєнного стану

У Нацбанку згадали про ухвалені ще у грудні 2003 року нормативні акти щодо роботи в особливий період

Національний банк 28 листопада ухвалив постанову "Про особливості функціонування банківської системи України в умовах особливого періоду". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, на час воєнного стану, запровадженого строком на 30 днів у 10 областях України, банківська система і надалі працюватиме в звичайному режимі.

У той же час НБУ в разі необхідності ухвалюватиме окремі рішення стосовно порядку, обсягів та термінів впровадження додаткових заходів, що зумовлюють функціонування банківської системи України в особливій період.

Перелік цих постанов, які може задіяти НБУ, міститься у постанові. Серед них ухвалені у грудні 2003 року положення "Про порядок управління Національним банком в особливий період", "Про міжбанківський переказ коштів в національній валюті особливий період", "Про порядок валютного регулювання та валютного контролю в особливий період" та інші.

Нагадаємо, Верховна рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Рішення підтримали 276 народних депутатів. Згідно з указом, який оприлюднений на сайті президента, воєнний стан в Україні запроваджується строком на 30 діб з 14:00 26 листопада. Воєнний стан вводиться у десяти областях України: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.

У свою чергу Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) заявляє, що введення воєнного стану у десяти областях України жодним чином не вплине на функціонування ринку цінних паперів.