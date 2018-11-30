У Мінфіні розповіли про надходження до бюджету під час воєнного стану

Фото: колаж (РБК-Україна)

Воєнний стан поки що не впливає на доходи бюджету

Запровадження воєнного стану в десяти областях України не вплинуло на доходи державного бюджету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними прес-служби за 26, 27 та 28 листопада до загального фонду державного бюджету надійшло, відповідно, 1,6 млрд грн, 1,7 млрд грн та 1,34 млрд грн митних платежів.

"Зменшення суми надходжень 28 листопада порівняно з попереднім днем є особливістю надходжень митних платежів протягом тижня: пікові надходження у понеділок-вівторок, падіння з середи по п’ятницю, і жодним чином не пов’язано із запровадженням воєнного стану", - пояснив заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

За даними Мінфіну, податкові платежі за 26, 27 та 28 листопада склали, відповідно, 2,2 млрд грн, 2 млрд грн та 3 млрд грн при середньоденному зборі у листопаді 2,4 млрд грн.

У Мінфіні очікують, що за підсумками місяця країна перевиконає запланований показник доходів загального фонду державного бюджету.

Нагадаємо, Верховна рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Рішення підтримали 276 народних депутатів. Згідно з указом, який оприлюднений на сайті президента, воєнний стан в Україні запроваджується строком на 30 діб з 14:00 26 листопада. Воєнний стан вводиться у десяти областях України: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.

Національний банк 28 листопада ухвалив рішення про звичайний режим роботи банків України під час воєнного стану.