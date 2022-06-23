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В Минфине рассказали, что будет с пенсиями в июле

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Украина, Четверг 23 июня 2022 20:40
В Минфине рассказали, что будет с пенсиями в июле Фото: Сергей Марченко, глава Министерства финансов (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

1 июля состоится индексация пенсий. Выплаты будут продолжаться во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства финансов Сергея Марченко в телемарафоне.

"Это наш основной и ключевой приоритет. Каждый день мы делаем все необходимое для того, чтобы первоочередные выплаты - это пенсионные и социальные было осуществлено", - сказал он.

Марченко добавил, что Минфин сейчас ищет возможности для того, чтобы обеспечить все необходимые выплаты из государственного бюджета.

Напомним, пенсии пересчитают трижды до конца 2022 года - какой рост ожидается в июле.

Кроме того, пенсионную реформу пришлось приостановить из-за войны России против Украины.

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Министерство финансов Украины Сергей Марченко Пенсии
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