ru ua
Чт, 23 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Мінфіні розповіли, що буде з пенсіями у липні

Новость на русском →
Україна, Четвер 23 червня 2022 20:40
У Мінфіні розповіли, що буде з пенсіями у липні Фото: Сергій Марченко, голова Міністерства фінансів (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

1 липня відбудеться індексація пенсій. Виплати будуть продовжуватися під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства фінансів Сергія Марченка у телемарафоні.

"Це наш основний та ключовий пріоритет. Кожного дня ми робимо все необхідне для того, щоб першочергові виплати - це пенсійні та соціальні - було здійснено", - сказав він.

Марченко додав, що Мінфін наразі шукає можливості для того, щоб забезпечити усі необхідні виплати з державного бюджету.

Нагадаємо, пенсії перерахують тричі до кінця 2022 року - яке зростання очікується у липні.

Окрім того, пенсійну реформу довелося призупинити через війну Росії проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів України Сергій Марченко Пенсії
NEWS
Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз
Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі