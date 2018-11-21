В Минфине прокомментировали изменения в госбюджете до второго чтения

Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Приоритеты правительства остались без изменений, увеличили доходы и расходы

По сравнению с первым чтением расходы в проекте государственного бюджета выросли почти на 18 млрд гривен. Об этом заявила и.о. министра финансов Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина.

"В данном бюджете доходы были увеличены в соответствии с бюджетными выводами, которые нам были поданы Верховной радой. Мы учли 2 млрд грн поступлений от НБУ и еще около 10 миллиардов от других различных налогов. В целом цифра выросла на 18 млрд гривен в доходах, по сравнению с тем, что мы подали к первому чтению. Однако, это не абсолютное увеличение. А это еще ряд доходов по специальному фонду", - заявила Маркарова.

По ее словам, в проекте госбюджета ко второму чтению не был изменен макропрогноз.

"Самое главное, что все наши приоритеты остаются неизменными. Это и оборона, и безопасность, и образование, и поддержка реформ в здравоохранении, которые были заложены и поддержано ко второму чтению. Также социальные расходы, которые будут профинансированы в полной мере", - добавила она."

Напомним, Кабинет министров подал в Верховную раду проект госбюджета-2019 для рассмотрения во втором чтении. Доходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 026,1 млрд грн, в том числе доходы общего фонда - 928,5 млрд грн и доходы специального фонда - 97,6 млрд грн. Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд грн, в том числе расходы общего фонда - 1 005,7 млрд грн и расходы специального фонда - 106,3 млрд грн.

По сравнению с первым чтением доходы и расходы госбюджета увеличены на 17,7 млрд грн. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд грн.

В проекте государственного бюджета на 2019 год, который правительство подало в парламент на рассмотрение во втором чтении, предусмотрено увеличение расходов на Кабинет министров и Верховную раду. Расходы на Раду увеличили на 300 млн грн, на правительство - на 400 млн грн, на президента оставили без изменений.