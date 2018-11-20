В бюджете ко второму чтению расходы на правительство увеличили на 32%, на Раду - на 18%

Фото: председатель правительства Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Расходы на Раду увеличили на 300 млн грн, на правительство - на 400 млн грн, на президента оставили без изменений

В проекте государственного бюджета на 2019 год, который правительство подало в парламент на рассмотрение во втором чтении, предусмотрено увеличение расходов на Кабинет министров и Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №9000.

В частности, в сравнении с проектом, который был принят в первом чтении, расходы из общего фонда госбюджета на Аппарат Верховной рады предлагается увеличить на 18% - с 1 млрд 667 млн грн до 1 млрд 964 млн грн.

На Секретариат Кабинета министров Украины расходы вырастут на 32% - с 829 млн гривен до 1 млрд 99 млн грн.

Однако на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности президента Украины и администрации президента расходы остаются без изменений - 944 млн грн.

Как писало РБК-Украина, в проекте госбюджета-2019 к первому чтению было заложено уменьшение расходов на Раду на 5%, президента - на 11%, на правительство - на 16%.

Напомним, Кабинет министров подал в Верховную раду проект госбюджета-2019 для рассмотрения во втором чтении. Доходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 026,1 млрд грн, в том числе доходы общего фонда - 928,5 млрд грн и доходы специального фонда - 97,6 млрд грн. Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд грн, в том числе расходы общего фонда - 1 005,7 млрд грн и расходы специального фонда - 106,3 млрд грн.

По сравнению с первым чтением доходы и расходы госбюджета увеличены на 17,7 млрд грн. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд грн.