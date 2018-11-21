ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Мінфіні прокоментували зміни у держбюджеті до другого читання

Новини » Фінанси    21.11.2018 - 17:51
У Мінфіні прокоментували зміни у держбюджеті до другого читання
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Пріоритети уряду залишилися без змін, збільшили доходи і видатки

У порівнянні з першим читанням видатки в проекті державного бюджету зросли майже на 18 млрд гривень. Про це заявила в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

"У даному бюджеті доходи було збільшено відповідно до тих бюджетних висновків, які нам було подано Верховною радою. Ми врахували 2 млрд грн надходжень від НБУ і ще близько 10 мільярдів від інших різних податків. Загалом цифра зросла на 18 млрд гривень в доходах, порівняно з тим, що ми подали до першого читання. Однак, це не збільшення абсолютне. А це ще ряд доходів по спеціальному фонду", - заявила Маркарова.

За її словами,  у проекті держбюджету до другого читання не було змінено макропрогноз.

"Найголовніше, що всі наші пріоритети залишаються незмінними. Це і оборона і безпека, і освіта, і підтримка реформ в охороні здоров’я, які було закладено і підтримано до другого читання. Також соціальні видатки, які буде профінансовано в повній мірі", -  додала вона."

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект дербюджету-2019 для розгляду у другому читанні. Доходи держбюджету на 2019 рік передбачено сумі 1 026,1 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду - 928,5 млрд грн та доходи спеціального фонду - 97,6 млрд грн. Видатки держбюджету на 2019 рік передбачено у сумі 1 112,1 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду - 1 005,7 млрд грн та видатки спеціального фонду - 106,3 млрд грн.

У порівняні з першим читанням доходи і видатки держбюджету збільшено на 17,7 млрд грн. Дефіцит держбюджету запланований на рівні 89,9 млрд грн.

У проекті державного бюджету на 2019 рік, який уряд подав до парламенту на розгляд у другому читанні, передбачено збільшення видатків на Кабінет міністрів та Верховну раду. Видатки на Раду збільшили на 300 млн грн, на уряд - на 400 млн грн, на президента залишили без змін.

Маркарова прокоментувала призначення міністром фінансів Комітет Ради розпочав розгляд бюджету-2019 до другого читання
Новини України бюджетМіністерство фінансів УкраїниВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся