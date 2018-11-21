У Мінфіні прокоментували зміни у держбюджеті до другого читання

Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Пріоритети уряду залишилися без змін, збільшили доходи і видатки

У порівнянні з першим читанням видатки в проекті державного бюджету зросли майже на 18 млрд гривень. Про це заявила в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

"У даному бюджеті доходи було збільшено відповідно до тих бюджетних висновків, які нам було подано Верховною радою. Ми врахували 2 млрд грн надходжень від НБУ і ще близько 10 мільярдів від інших різних податків. Загалом цифра зросла на 18 млрд гривень в доходах, порівняно з тим, що ми подали до першого читання. Однак, це не збільшення абсолютне. А це ще ряд доходів по спеціальному фонду", - заявила Маркарова.

За її словами, у проекті держбюджету до другого читання не було змінено макропрогноз.

"Найголовніше, що всі наші пріоритети залишаються незмінними. Це і оборона і безпека, і освіта, і підтримка реформ в охороні здоров’я, які було закладено і підтримано до другого читання. Також соціальні видатки, які буде профінансовано в повній мірі", - додала вона."

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект дербюджету-2019 для розгляду у другому читанні. Доходи держбюджету на 2019 рік передбачено сумі 1 026,1 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду - 928,5 млрд грн та доходи спеціального фонду - 97,6 млрд грн. Видатки держбюджету на 2019 рік передбачено у сумі 1 112,1 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду - 1 005,7 млрд грн та видатки спеціального фонду - 106,3 млрд грн.

У порівняні з першим читанням доходи і видатки держбюджету збільшено на 17,7 млрд грн. Дефіцит держбюджету запланований на рівні 89,9 млрд грн.

У проекті державного бюджету на 2019 рік, який уряд подав до парламенту на розгляд у другому читанні, передбачено збільшення видатків на Кабінет міністрів та Верховну раду. Видатки на Раду збільшили на 300 млн грн, на уряд - на 400 млн грн, на президента залишили без змін.