Пенсионный фонд получит 1 млрд гривен от растаможки "евроблях", - проект бюджета

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Миллиард пойдет в специальный фонд госбюджета на финансирование выплаты пенсий

В проекте государственного бюджета на 2019 год, который правительство подало в парламент на рассмотрение во втором чтении, предусмотрены дополнительные доходы от растаможки автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №9000.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что средства от растаможки в объеме 1 млрд грн направляются в специальный фонд государственного бюджета на финансирование выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по бюджетным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда.

Эти средства планируют получить благодаря закону "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (№ 8487), принятомe Верховной радой 8 ноября.

Напомним, Верховная рада 8 ноября одобрила новую модель налогообложения ранее ввезенных авто c иностранной регистрацией ("евроблях").

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров подал в Верховную раду проект госбюджета-2019 для рассмотрения во втором чтении.

Доходы проекта госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 026 131,8 млн грн, в том числе доходы общего фонда - 928 507,9 млн грн и доходы специального фонда - 97 623,9 млн грн.

Расходы проекта госбюджета на 2019 год предусмотрено в сумме 1 112 130,0 млн грн, в том числе расходы общего фонда - 1 005 767,5 млн грн и расходы специального фонда - 106 362,4 млн грн.