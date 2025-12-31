UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Мінфін розкрив, скільки грошей надійшло до бюджету в останній місяць 2025 року

Ілюстративне фото: майже половину доходів склала іноземна допомога (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Державний бюджет України за грудень 2025 року отримав майже 330 мільярдів гривень доходів. Майже половина з них - це міжнародна фінансова допомога, а понад 90 мільярдів склали податки та збори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України.

"За оперативними даними (на 20:00 30.12) у грудні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 329,4 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів", - сказано у повідомленні.

Зокрема 75 мільярдів гривень надала Державна митна служба. Також 91,3 млрд гривень склали надходження від Державної податкової служби, в тому числі:

  • 38,2 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 28,2 млрд грн - податок на додану вартість;
  • 12,5 млрд грн - акцизний податок;  
  • 7,4 млрд грн - податок на прибуток підприємств;
  • 4 млрд грн - рентна плата.

Майже половину надходжень склали кошти, отримані у вигляді міжнародної допомоги. Загалом за грудень Україна отримала міжнародні гранти у розмірі 149,2 млрд гривень.

"В цілому, за підсумками грудня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 520 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Окрім того, станом на 29 грудня, 63,8 млрд грн у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування", - додали в Мінфіні.

Нагадаємо, що шість українських банків створили консорціум, який надасть одному з підприємств українського оборонно-промислового комплексу кредит на рекордні 21,5 млрд гривень. Кошти спрямують на розширення та модернізацію виробництва озброєння.

Також під час саміту в Брюсселі в середині грудня лідери держав-членів Євросоюзу погодили виділення Україні 90 млрд євро підтримки у 2026–2027 роках. Йдеться про пільговий кредит, який розглядався як резервний сценарій у разі, якщо механізм використання заморожених російських активів так і не буде запроваджений.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що для Києва ці кошти фактично є безвідсотковими та умовно безповоротними: їхнє повернення можливе лише після відшкодування Росією збитків, завданих Україні внаслідок повномасштабної війни.

