Минфин раскрыл, сколько денег поступило в бюджет в последний месяц 2025 года

"По оперативным данным (на 20:00 30.12) в декабре 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 329,4 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей", - сказано в сообщении.

В частности 75 миллиардов гривен предоставила Государственная таможенная служба. Также 91,3 млрд гривен составили поступления от Государственной налоговой службы, в том числе:

38,2 млрд грн - налог на доходы физических лиц и военный сбор;

28,2 млрд грн - налог на добавленную стоимость;

12,5 млрд грн - акцизный налог;

7,4 млрд грн - налог на прибыль предприятий;

4 млрд грн - рентная плата.

Почти половину поступлений составили средства, полученные в виде международной помощи. Всего за декабрь Украина получила международные гранты в размере 149,2 млрд гривен.

"В целом, по итогам декабря 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 520 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, по состоянию на 29 декабря, 63,8 млрд грн в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования", - добавили в Минфине.