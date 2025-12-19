ЄС виділяє Україні 90 млрд євро без відсотків: Марченко роз'яснив деталі
Європейський Союз виділив Україні 90 млрд євро на два наступні роки. Ці гроші є безповоротними та безвідсотковими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра фінансів Сергія Марченка.
"Європейська рада прийняла надважливе для України рішення про надання 90 млрд євро на два наступні роки", - зазначив Марченко.
За його словами, ці кошти по своїй суті є безповоротними та безвідсотковими для України. Погашення може відбутись лише після того, як Росія компенсує Україні збитки, завдані своєю агресивною війною.
Марченко також підкреслив, що отримані кошти будуть спрямовані на потреби бюджету та оборони.
"Важливо, що робота над Репараційним кредитом продовжиться – його реалізація потребує додаткової підготовки. Дякую європейським партнерам за рішучість та розуміння потреб України", - додав міністр фінансів України.
Що передувало
Як повідомлялось, 18-19 грудня у Брюсселі відбувається саміт лідерів ЄС, на якому мали ухвалити рішення щодо фінансової підтримки України на 2026-2027 роки.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн наголошувала, що зустріч не завершиться, поки не буде знайдено рішення.
Раніше Німеччина попереджала ЄС, що відмова підтримати репараційний кредит для України може погіршити кредитні рейтинги та підвищити відсоткові ставки.
Також повідомлялося, що США чинять тиск на низку країн ЄС, щоб блок відмовився використовувати заморожені активи РФ на потреби України.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що страхи ЄС щодо заморожених російських активів нав'язані Москвою і значною мірою ґрунтуються на російській дезінформації.
Лише вночі стало відомо, що Учасники саміту країн ЄС погодили надання Україні 90 млрд євро протягом 2026-2027 років.