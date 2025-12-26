Банки дадуть українському ОПК рекордний кредит на 21,5 млрд гривень

Шість державних і приватних банків об’єдналися в консорціум і нададуть підприємству українського ОПК рекордний кредит на 21,5 млрд грн для розширення та модернізації виробництва озброєння.

Як пише РБК-Україна , про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у Telegram.

Йдеться про найбільшу в історії України консорціумну кредитну угоду, яка демонструє об’єднання банківського сектору для підтримки оборонної галузі.

Сторони підписують угоду про надання кредиту на 21,5 млрд гривень строком на три роки.

Міністр оборони Денис Шмигаль наголосив, що робота над цією домовленістю тривала понад чотири місяці та включала переговори Міністерства оборони з Національним банком і комерційними банками щодо створення ефективного механізму кредитування оборонно-промислового комплексу.

За його словами, об’єднання банківського сектору навколо підтримки українських зброярів відкриває нові можливості.

"Це та аналогічні рішення відкривають для оборонної індустрії можливості масштабування та модернізації виробництва. А головне – дозволяють швидше забезпечувати Українське військо необхідним озброєнням", - написав міністр оборони.

Денис Шмигаль наголосив, що держава вже системно підтримує українських виробників оборонної продукції через пільгове кредитування. Так, за неповний 2025 рік приватні підприємства ОПК залучили майже 5 млрд гривень кредитних коштів.

Окремо держава дозволила виробникам дронів і засобів радіоелектронної боротьби включати відсотки за кредитами до собівартості продукції.

За словами Шмигаля, у 2026 році фінансових інструментів для розвитку оборонної галузі стане ще більше. Він подякував банкам-учасникам консорціуму за солідарність і відповідальну позицію, підкресливши, що така співпраця є критично важливою для посилення обороноздатності країни.