Минфин раскрыл, сколько денег поступило в бюджет в последний месяц 2025 года

Украина, Среда 31 декабря 2025 15:15
UA EN RU
Минфин раскрыл, сколько денег поступило в бюджет в последний месяц 2025 года Иллюстративное фото: почти половину доходов составила иностранная помощь (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Государственный бюджет Украины за декабрь 2025 года получил почти 330 миллиардов гривен доходов. Почти половина из них - это международная финансовая помощь, а более 90 миллиардов составили налоги и сборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.

"По оперативным данным (на 20:00 30.12) в декабре 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 329,4 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей", - сказано в сообщении.

В частности 75 миллиардов гривен предоставила Государственная таможенная служба. Также 91,3 млрд гривен составили поступления от Государственной налоговой службы, в том числе:

  • 38,2 млрд грн - налог на доходы физических лиц и военный сбор;
  • 28,2 млрд грн - налог на добавленную стоимость;
  • 12,5 млрд грн - акцизный налог;
  • 7,4 млрд грн - налог на прибыль предприятий;
  • 4 млрд грн - рентная плата.

Почти половину поступлений составили средства, полученные в виде международной помощи. Всего за декабрь Украина получила международные гранты в размере 149,2 млрд гривен.

"В целом, по итогам декабря 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 520 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, по состоянию на 29 декабря, 63,8 млрд грн в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования", - добавили в Минфине.

Напомним, что шесть украинских банков создали консорциум, который предоставит одному из предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса кредит на рекордные 21,5 млрд гривен. Средства направят на расширение и модернизацию производства вооружения.

Также во время саммита в Брюсселе в середине декабря лидеры государств-членов Евросоюза согласовали выделение Украине 90 млрд евро поддержки в 2026-2027 годах. Речь идет о льготном кредите, который рассматривался как резервный сценарий в случае, если механизм использования замороженных российских активов так и не будет введен.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что для Киева эти средства фактически являются беспроцентными и условно безвозвратными: их возврат возможен только после возмещения Россией ущерба, нанесенного Украине в результате полномасштабной войны.

Министерство финансов Украины Госбюджет
