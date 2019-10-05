Минфин разъяснил механизм единого счета для уплаты налогов и ЕСВ

Принятые Верховной радой 4 сентября законы (проекты №1049 и №1051) вводят единый счет для уплаты налогов и сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование с 1 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как отметили в Минфине, единый счет - это счет Государственной налоговой службы (ГНС), открытый в Казначействе, который налогоплательщик может использовать для уплаты налогов и сборов, администрирование которых контролирует Налоговая.

Через единый счет можно будет оплатить налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый социальный взнос (ЕСВ), единый налог (ЕН), рентную плату, а также налоговый долг по таким налогами, сообщили в пресс-службе Минфина.

Однако единый счет нельзя будет использовать для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизного налога с горючего и спирта, поскольку для их уплаты есть две другие, специальные системы электронного администрирования. Единый счет также нельзя будет использовать для уплаты части чистой прибыли (дохода) государственными и коммунальными предприятиями и их объединениями, рассказали в Минфине.

Для того, чтобы открыть единый счет, налогоплательщик сможет подать заявку в Налоговую службу через свой электронный кабинет. Использовать счет можно будет уже на следующий день после подачи заявки. Прекратить использование - не ранее 1 января следующего года.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что парламент не планирует снижать ставки единого социального взноса (ЕСВ) и нагрузку на фонд оплаты труда.

Напомним, 4 октября Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно введения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".