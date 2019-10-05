Мінфін роз'яснив механізм єдиного рахунку для сплати податків і ЄСВ

Ухвалені Верховною радою 4 вересня закони (проекти №1049 та №1051) запроваджують єдиний рахунок для сплати податків і зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з 1 січня 2021 року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Як зазначили в Мінфіні, єдиний рахунок - це рахунок Державної податкової служби (ДПС), відкритий у Казначействі, який платник податків може використовувати для сплати податків і зборів, адміністрування яких контролює Податкова.

Через єдиний рахунок можна буде сплатити податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиний соціальний внесок (ЄСВ), єдиний податок (ЄП), рентну плату, а також податковий борг за такими податками, повідомили в прес-службі Мінфіну.

Проте єдиний рахунок не можна буде використати для сплати податку на додану вартість (ПДВ) та акцизного податку з пального та спирту, оскільки для їхньої сплати є дві інші, спеціальні системи електронного адміністрування. Єдиний рахунок також не можна буде використати для сплати частини чистого прибутку (доходу) державними та комунальними підприємствами та їхніми об’єднаннями, розповіли в Мінфіні.

Для того, щоб відкрити єдиний рахунок платник податків зможе подати заявку до Податкової служби через свій електронний кабінет. Використовувати рахунок можна буде вже на наступний день після подання заявки. Припинити використання- не раніше 1 січня наступного року.

Раніше голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що парламент не планує знижувати стави єдиного соціального внеску (ЄСВ) та навантаження на фонд оплати праці.

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна рада України схвалила у другому читанні законопроект №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".