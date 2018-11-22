Минфин призвал нардепов проголосовать за принятие бюджета-2019

Фото: Минфин (twitter.com)

Принятие бюджета-2019 - важный шах для обеспечения финансовой стабильности Украины

Министерство финансов Украины призвало депутатов Верховной рады проголосовать за принятие бюджета на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведомства в Facebook.

"Сегодня депутаты Верховной рады будут голосовать за доработанный проект бюджета на 2019 год. Мы призываем поддержать этот фискально ответственный документ, ведь его принятия - это важный шаг для обеспечения финансовой стабильности и фундамента для дальнейшего экономического развития страны", - говорится в сообщении.

Напомним, Комитет Верховной рады по вопросам бюджета рекомендовал принять законопроект №9000 "О государственном бюджете на 2019 год" во втором чтении.

Проект бюджета-2019 является сбалансированным и реалистичным, заявил заместитель главы бюджетного комитета перед рассмотрением законопроекта №9000. По его словам, после согласования с Министерством финансов государственный бюджет на 2019 год ко второму чтению увеличен на 17 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров подал в ВР проект госбюджета-2019 для рассмотрения во втором чтении. Подчеркнем, что по сравнению с первым чтением доходы и расходы госбюджета увеличены на 17,7 млрд грн. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд грн.

Отметим, глава ВР Андрей Парубий подчеркивал, что от принятия государственного бюджета до 1 декабря зависит предоставление Украине очередного транша макрофинансовой помощи.

Кабмин одобрил проект госбюджета-2019 ко второму чтению на своем заседании 14 ноября.