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Мінфін закликав нардепів проголосувати за прийняття бюджету-2019

Новини » Політика    22.11.2018 - 10:06
Мінфін закликав нардепів проголосувати за прийняття бюджету-2019
Фото: Мінфін (twitter.com)

Прийняття бюджету-2019 - важливий шах для забезпечення фінансової стабільності України

Міністерство фінансів України закликав депутатів Верховної ради проголосувати за прийняття бюджету на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відомства у Facebook.

"Сьогодні депутати Верховної ради будуть голосувати за доопрацьований проект бюджету на 2019 рік. Ми закликаємо підтримати цей фіскально відповідальний документ, адже його прийняття - це важливий крок для забезпечення фінансової стабільності і фундаменту для подальшого економічного розвитку країни", - йдеться в повідомленні.

Мінфін закликав нардепів проголосувати за прийняття бюджету-2019

Нагадаємо, Комітет Верховної ради з питань бюджету рекомендував прийняти законопроект №9000 "Про державний бюджет на 2019 рік" у другому читанні.

Проект бюджету-2019 є збалансованим і реалістичним, заявив заступник голови бюджетного комітету перед розглядом законопроекту №9000. За його словами, після узгодження з Міністерством фінансів державний бюджет на 2019 рік до другого читання збільшено на 17 млрд гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів подав до ВР проект держбюджету-2019 для розгляду у другому читанні. Підкреслимо, що порівняно з першим читанням доходи і витрати держбюджету збільшено на 17,7 млрд грн. Дефіцит держбюджету заплановано на рівні 89,9 млрд грн.

Зазначимо, глава ВР Андрій Парубій підкреслював, що від ухвалення державного бюджету до 1 грудня залежить надання Україні чергового траншу макрофінансової допомоги.

Кабмін схвалив проект держбюджету-2019 до другого читання на своєму засіданні 14 листопада.

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Теми: Бюджет-2019
Новини України Міністерство фінансів України
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