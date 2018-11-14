Кабмин одобрил проект бюджета-2019 ко второму чтению

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Владимир Гройсман подчеркнул, что бюджет-2019 должен быть реалистичным

Кабинет министров Украины на заседании 14 ноября одобрил проект закона о государственном бюджете на 2019 для рассмотрения во втором чтении Верховной радой. Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

На обсуждении подготовленного ко второму чтении законопроекта премьер-министр Владимир Гройсман в очередной раз заявил, что правительство готово работать над документом с нардепами. В то же время он подчеркнул, что бюджет-2019 должен быть реалистичным, чтобы не вызвать кризиса.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что парламент перейдет к рассмотрению госбюджета на 2019 год 22 ноября. Кроме того, 22 ноября Рада также рассмотрит изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы во втором чтении.

До этого президент Петр Порошенко назвал условие, при котором может не подписать бюджет-2019.

"Обеспечение субсидиями - мое главное требование к бюджету на 2019 год. И если его не учтут при подготовке государственного бюджета ко второму чтению, то сделаю то, чего еще никогда не делал - просто не подпишу бюджет", - подчеркнул Порошенко.