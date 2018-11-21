Доля на развитие в госбюджете-2019 составляет 16%

В профильном комитете считают? что проект бюджета-2019 не хуже, чем на этот год

Проект государственного бюджета на 2019 год является сбалансированным и реалистичным. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель председателя комитета перед рассмотрением законопроекта № 9000, народный депутат Сергей Мельник.

"Качество бюджета не хуже чем в прошлом году. Если исходить из критериев потребления и развития, то бюджет развития составляет около 16%", - добавил он.

Он отметил, что после согласования с Министерством финансов государственный бюджет на 2019 год ко второму чтению увеличен на 17 млрд гривен.

"Планируется увеличить на 12 млрд гривен бюджет. Кроме того, на 5 млрд увеличат специальный фонд. Поэтому в целом на 17 млрд гривен", - сообщил Мельник.

По его словам, в бюджете будут учтены все требования Международного валютного фонда.

"За рамки маяков МВФ мы не вышли. Поэтому мы надеемся, что после принятия бюджета Украина получит транш на финансовую стабилизацию, на пополнение валютных резервов. Это также возможность подписать новую программу", - добавил он.

Напомним, Кабинет министров подал в Верховную раду проект госбюджета-2019 для рассмотрения во втором чтении. Доходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 026,1 млрд грн, в том числе доходы общего фонда - 928,5 млрд грн и доходы специального фонда - 97,6 млрд грн. Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд грн, в том числе расходы общего фонда - 1 005,7 млрд грн и расходы специального фонда - 106,3 млрд грн.

По сравнению с первым чтением доходы и расходы госбюджета увеличены на 17,7 млрд грн. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд грн.

В проекте государственного бюджета на 2019 год, который правительство подало в парламент на рассмотрение во втором чтении, предусмотрено увеличение расходов на Кабинет министров и Верховную раду. Расходы на Раду увеличили на 300 млн грн, на правительство - на 400 млн грн, на президента оставили без изменений.