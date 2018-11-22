Профильный комитет Рады принял решение по бюджету-2019

Фото: заседание комитета (РБК-Украина, Анастасия Светлевская)

Решение принято в ходе заседания 21 ноября

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал принять законопроект №9000 "О государственном бюджете на 2019 год" во втором чтении. Об этом говорится в заключении парламентского комитета по вопросам бюджета, передает корреспондент РБК-Украина.

"Рекомендовать Верховной раде доработанный законопроект под регистрационным № 9000 по результатам рассмотрения принять во втором чтении и в целом как закон с учетом приведенных в письме-представлении предложений Комитета по вопросам бюджета по изменениям в законопроект, согласованных с Министерством финансов Украины», - говорится в решении комитета.

Соответствующее решение комитета обнародовано на сайте парламента.

Напомним, проект бюджета-2019 является сбалансированным и реалистичным, заявил заместитель главы бюджетного комитета перед рассмотрением законопроекта №9000. По его словам, после согласования с Министерством финансов государственный бюджет на 2019 год ко второму чтению увеличен на 17 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров подал в ВР проект госбюджета-2019 для рассмотрения во втором чтении. Подчеркнем, что по сравнению с первым чтением доходы и расходы госбюджета увеличены на 17,7 млрд грн. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд грн.

Отметим, глава ВР Андрей Парубий подчеркивал, что от принятия государственного бюджета до 1 декабря зависит предоставление Украине очередного транша макрофинансовой помощи.

Кабмин одобрил проект госбюджета-2019 ко второму чтению на своем заседании 14 ноября.