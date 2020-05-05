ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минфин привлек еще 10 млрд гривен для покрытия дефицита бюджета

Новости » Финансовый кризис 2020     05.05.2020 - 16:04
Минфин привлек еще 10 млрд гривен для покрытия дефицита бюджета
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Облигации нужно будет погасить в начале августа

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 5 мая 2020 года привлекло в государственный бюджет 10,016 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 05.08.2020 на сумму 10,016 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,26% годовых.

Минфин привлек еще 10 млрд гривен для покрытия дефицита бюджета

Напомним, Минфин 28 апреля после месячного перерыва вернулся на рынок и разместил ОВГЗ 9,831 млрд грн из которых - 5,377 млрд грн в гривнах, остальная сумма - в долларах.

До этого министр финансов Сергей Марченко заявлял, что у Министерства финансов нет необходимости проводить в апреле 2020 года аукционы по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для финансирования дефицита госбюджета.

Как сообщало РБК-Украина, под данным Государственной казначейской службы Украины. доходы государственного бюджета Украины за апрель 2020 года составили 103,9 млрд грн, что на 11,6% или на 13,6 млрд грн меньше плана (117,6 млрд грн).

Минфин обновил перечень банков для выплаты пенсий Госбюджет с начала года недополучил более 10% плановых доходов
Новости Украины Министерство финансов Украиныоблигациибюджет
News
On Top