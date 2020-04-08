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Минфин намерен обойтись без внутренних заимствований в ближайший месяц

Новости » Финансовый кризис 2020     08.04.2020 - 15:52
Минфин намерен обойтись без внутренних заимствований в ближайший месяц
Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

У министерства нет необходимости размещать ОВГЗ

У Министерства финансов нет необходимости проводить в апреле 2020 года аукционы по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для финансирования дефицита госбюджета. Об этом сказал министр финансов Марченко на брифинге.

Как отметил Марченко, Минфин будет следить за реакцией рынка и спросом на финансовые инструменты и в случае необходимости обязательно выйдет с предложением.

"На сегодняшний момент у нас нет необходимости заимствований в апреле", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины с 10 марта отказалось от проведения аукционов по продаже гривневых ОВГЗ. После этого Минфин 17 марта продал долларовые ОВГЗ на 71 млн долларов, а 24 марта на 75 млн евро и 800 млн долларов. Кроме того, Минфин продал 3 марта облигации в евро на 201 млн евро.

После 24 марта аукционы не проводились.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 6 апреля в портфеле нерезидентов находилось облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 118,12 млрд грн, что на 10,16 млрд грн меньше, чем на 2 марта (128,28 млрд грн).

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