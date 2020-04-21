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Минфин снова отменил аукцион по размещению гособлигаций

Новости » Экономика     21.04.2020 - 14:20
Минфин снова отменил аукцион по размещению гособлигаций
Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Аукционы не проводятся с конца марта

Министерство финансов Украины отменило проведение аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВДП), который был запланирован на 21 апреля 2020 года. Об этом сообщается на сайте министерства.

Как отметили в Минфине, аукцион отменен по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами.

"Дальнейшие аукционы будут осуществляться согласно графику с учетом спроса и конъюнктуры рынка", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины с 10 марта отказалось от проведения аукционов по продаже гривневых ОВГЗ. После этого Минфин 17 марта продал долларовые ОВГЗ на 71 млн долларов, а 24 марта на 75 млн евро и 800 млн долларов. Кроме того, Минфин продал 3 марта облигации в евро на 201 млн евро. После 24 марта аукционы не проводились.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что у Министерства финансов нет необходимости проводить в апреле 2020 года аукционы по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для финансирования дефицита госбюджета.

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