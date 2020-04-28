Минфин вернулся на рынок и разместил гособлигации почти на 10 млрд грн

Ставка размещения гривневых облигаций значительно превысила учетную ставку НБУ
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 28 апреля 2020 года привлекло в государственный бюджет 9,831 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:
Также Минфин продал долларовые ОВГЗ:
Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины с 10 марта отказалось от проведения аукционов по продаже гривневых ОВГЗ. После этого Минфин 17 марта продал долларовые ОВГЗ на 71 млн долларов, а 24 марта на 75 млн евро и 800 млн долларов. Кроме того, Минфин продал 3 марта облигации в евро на 201 млн евро. После 24 марта аукционы не проводились.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что у Министерства финансов нет необходимости проводить в апреле 2020 года аукционы по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для финансирования дефицита госбюджета.