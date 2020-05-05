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Мінфін залучив ще 10 млрд гривень для покриття дефіциту бюджету

Новини » Фінансова криза 2020     05.05.2020 - 16:04
Мінфін залучив ще 10 млрд гривень для покриття дефіциту бюджету
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Облігації потрібно буде погасити на початку серпня

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 5 травня 2020 року залучило до державного бюджету 10,016 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 05.08.2020 на суму 10,016 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 11,26% річних.

Мінфін залучив ще 10 млрд гривень для покриття дефіциту бюджету

Нагадаємо, Мінфін 28 квітня після місячної перерви повернувся на ринок і розмістив ОВДП 9,831 млрд грн з яких - 5,377 млрд грн в гривнях, решта - в доларах.

До цього міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що у Міністерства фінансів немає необхідності проводити в квітні 2020 року аукціони по розміщенню облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для фінансування дефіциту держбюджету.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної казначейської служби України. доходи державного бюджету України за квітень 2020 року становив 103,9 млрд грн, що на 11,6% або на 13,6 млрд грн менше плану (117,6 млрд грн).

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