Минфин назвал основные цифры госбюджета-2019

Фото: коллаж (РБК-Украина)

В министерстве довольны своевременным завершением бюджетного процесса

В Министерстве финансов Украины назвали основные показатели закона "О государственном бюджете Украины на 2019 год", который 7 декабря подписал президент Петр Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Минфина.

Как отмечается в сообщении, Верховная рада приняла закон 23 ноября, документ вступит в силу 1 января 2019 года.

"Надеюсь, практика своевременного исполнения всех этапов бюджетного процесса окончательно станет для нас нормой, когда мы перейдем на среднесрочное бюджетное планирование", - сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Как отметили в Минфине, доходы сводного бюджета на 2019 год определены в сумме 1 306,6 млрд грн, в том числе по общему фонду сводного бюджета 1 183,7 млрд грн. Расходы сводного бюджета и предоставление кредитов на следующий год составляют 1 406,3 млрд грн, в том числе по общему фонду сводного бюджета - 1 261,6 млрд грн. Предельный объем дефицита государственного бюджета уменьшится до 2,28 % ВВП (в 2018 году он составлял 2,4 %).

В частности, на выплаты пенсий в бюджете предусмотрено 167,5 млрд грн. Повышение минимальной заработной платы до 4 173 грн произойдет с 1 января. Размер прожиточного минимума в 2019 году по сравнению с 2018 годом вырастет на 9,4%.

Общий ресурс на направление "Безопасность и оборона" возрастет по сравнению с 2018 годом на 33,3 млрд грн и составит 212 млрд грн (5,4% ВВП), отметили в министерстве.

Общий объем расходов по сводному бюджету на направление "Образование" составляет 247,2 млрд грн (общий и специальный фонд). Объем образовательной субвенции учтен в сумме 69,6 млрд грн. Она пойдет исключительно на оплату труда с начислениями педагогических работников общеобразовательных учебных заведений (в том числе частных), а также профессионально-технических и высших учебных заведений І-ІІ уровней аккредитации в части предоставления полного общего среднего образования.

Общий объем расходов на здравоохранение по сводному бюджету составляет 131,7 млрд грн ,что на 15,3 млрд грн (на 13,1%) больше, чем соответствующие показатели текущего года. Сюда вошли расходы на реформу финансирования системы здравоохранения. На реализацию программы медицинских гарантий для первичной медицинской помощи заложено 15,2 млрд грн, что на 2 млрд грн больше, чем в текущем году. На развитие системы экстренной медицинской помощи выделено 1 млрд грн.

В специальном фонде предусмотрены средства для Государственного дорожного фонда в сумме 50,4 млрд. грн. (из общего объема финансового ресурса на развитие дорог 55,6 млрд грн), что на 17,5 млрд грн, или в 1,5 раза больше, чем аналогичные расходы в 2018 году.

Напомним, Верховная рада приняла закон о государственном бюджете на 2019 год и связанные с ним изменения в Налоговый кодекс в ночь на 23 ноября. По сравнению с первым чтением доходы и расходы бюджета выросли на 17,7 млрд грн. Увеличение, в частности, произойдет благодаря повышению цен на газ для населения, что даст бюджету около 9 млрд грн.

В проекте государственного бюджета на 2019 год, который правительство подало в парламент на рассмотрение во втором чтении, предусмотрено увеличение расходов на Кабинет министров и Верховную раду. Расходы на Раду увеличили на 300 млн грн, на правительство - на 400 млн грн, на президента оставили без изменений.