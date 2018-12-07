Мінфін назвав основні цифри держбюджету-2019

Фото: коллаж (РБК-Україна)

У міністерстві задоволені вчасним завершенням бюджетного процесу

У Міністерстві фінансів України назвали основні показники закону "Про державний бюджет України на 2019 рік", який 7 грудня підписав президент Петро Порошенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Як зазначається в повідомленні, Верховна рада ухвалила закону 23 листопада, документ вступить в силу 1 січня 2019 року.

"Сподіваюся, практика вчасного виконання всіх етапів бюджетного процесу остаточно стане для нас нормою, коли ми перейдемо на середньострокове бюджетне планування", - сказала міністр фінансів України Оксана Маркарова.

Як зазначили, у Мінфіні, доходи зведеного бюджету на 2019 рік визначені у сумі 1 306,6 млрд грн, в тому числі по загальному фонду зведеного бюджету 1 183,7 млрд грн. Видатки зведеного бюджету та надання кредитів на наступний рік становлять 1 406,3 млрд грн, в тому числі по загальному фонду зведеного бюджету- 1 261,6 млрд грн. Граничний обсяг дефіциту державного бюджету зменшиться до 2,28 % ВВП (у 2018 році він складав 2,4 %).

Зокрема, на виплати пенсій у бюджеті передбачено 167,5 млрд грн. Підвищення мінімальної заробітної плати до 4 173 грн відбудеться з 1 січня. Розмір прожиткового мінімуму у 2019 році у порівнянні з 2018 роком зросте на 9,4%.

Загальний ресурс на напрям "Безпека та оборона" зросте порівняно з 2018 роком на 33,3 млрд грн та складе 212 млрд грн (5,4% ВВП), зазначили в міністерстві.

Загальний обсяг видатків по зведеному бюджету на напрям "Освіта" становить 247,2 млрд грн - (загальний та спеціальний фонд). Обсяг освітньої субвенції врахований у сумі 69,6 млрд грн. Вона піде виключно на оплату праці з нарахуваннями для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (у тому числі приватних), а також професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації в частині надання повної загальної середньої освіти.

Загальний обсяг видатків на охорону здоров’я по зведеному бюджету становить 131,7 млрд грн ,що на 15,3 млрд грн (на 13,1%) більше, ніж відповідні показники поточного року. Сюди увійшли видатки на реформу фінансування системи охорони здоров’я. На реалізацію програми медичних гарантій для первинної медичної допомоги закладено 15,2 млрд грн, що на 2 млрд грн більше, ніж у поточному році. На розвиток системи екстреної медичної допомоги виділено 1 млрд грн.

У спеціальному фонді передбачені кошти для Державного дорожнього фонду в сумі 50,4 млрд. грн. (із загального обсягу фінансового ресурсу на розвиток доріг 55,6 млрд грн), що на 17,5 млрд грн, або у 1,5 рази більше, ніж аналогічні видатки у 2018 році.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила закон про держаний бюджет на 2019 рік та пов'язані з ним зміни до Податкового кодексу в ніч на 23 листопада. У порівнянні з першим читанням доходи та видатки бюджету зросли на 17,7 млрд грн. Збільшення, зокрема, відбудеться завдяки підвищенню цін на газ для населення, що дасть бюджету близько 9 млрд грн.

У проекті державного бюджету на 2019 рік, який уряд подав до парламенту на розгляд у другому читанні, передбачено збільшення видатків на Кабінет міністрів та Верховну раду. Видатки на Раду збільшили на 300 млн грн, на уряд - на 400 млн грн, на президента залишили без змін.