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У Міненерго зробили заяву про ситуацію зі світлом після обстрілу

Україна, Середа 16 липня 2025 09:30
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У Міненерго зробили заяву про ситуацію зі світлом після обстрілу Фото: ситуація зі світлом в Україні 16 липня (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Енергосистема України залишається збалансованою, попри наслідки обстрілів. Планових відключень електроенергії для населення не передбачено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.

На ранок середи відновлювальні роботи на пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів енергооб’єктах тривають. Енергетики застосовують всі необхідні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми.

"Станом на 16 липня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено", - додали в міністерстві.

Водночас енергетики зауважили, що нині проводяться планові ремонтні роботи з підготовки енергообладнання до:

  • опалювального сезону,
  • періодів підвищеного літнього навантаження.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали в Міненерго.

Ситуація на ЗАЕС

Як повідомили в Міненерго станом на сьогоднішній ранок рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.75 м.

"Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - пояснили енергетики.

Обстріл України у ніч на 16 липня

Нагадаємо, що у ніч на 16 липня військові Російської Федерації здійснили чергову масовану атаку по території України. Для сьогоднішнього удару ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М" та близько 400 ударних безпілотників "Шахед" та дронів-імітаторів.

Станом на 08:30 Повітряні сили підтвердили знищення 198 дронів, ще 145 було втрачено з радарів.

Під удар цієї ночі потрапили Харків, Кривий Ріг, Одеська та Вінницька області.

Повідомлялось, що зокрема у Вінниці внаслідок атаки значне забруднення повітря, а кількість поранених зросла до 8. ДСНС показала фото з наслідками атаки на місто.

Більше про наслідки атаки на Україну - дізнайтеся у матеріалі РБК‑Україна.

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