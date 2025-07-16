У Міненерго зробили заяву про ситуацію зі світлом після обстрілу

Енергосистема України залишається збалансованою, попри наслідки обстрілів. Планових відключень електроенергії для населення не передбачено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України .

"Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - пояснили енергетики.

Як повідомили в Міненерго станом на сьогоднішній ранок рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.75 м.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали в Міненерго.

Водночас енергетики зауважили, що нині проводяться планові ремонтні роботи з підготовки енергообладнання до:

"Станом на 16 липня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено", - додали в міністерстві.

На ранок середи відновлювальні роботи на пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів енергооб’єктах тривають . Енергетики застосовують всі необхідні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми.

Обстріл України у ніч на 16 липня

Нагадаємо, що у ніч на 16 липня військові Російської Федерації здійснили чергову масовану атаку по території України. Для сьогоднішнього удару ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М" та близько 400 ударних безпілотників "Шахед" та дронів-імітаторів.

Станом на 08:30 Повітряні сили підтвердили знищення 198 дронів, ще 145 було втрачено з радарів.

Під удар цієї ночі потрапили Харків, Кривий Ріг, Одеська та Вінницька області.

Повідомлялось, що зокрема у Вінниці внаслідок атаки значне забруднення повітря, а кількість поранених зросла до 8. ДСНС показала фото з наслідками атаки на місто.

Більше про наслідки атаки на Україну - дізнайтеся у матеріалі РБК‑Україна.

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