У Вінницькій області кількість поранених зросла до 8, ДСНС показала фото з наслідками атаки
Внаслідок нічного обстрілу у Вінницькій області постраждали восьмеро людей. Під ударом опинилися два об’єкти цивільної промисловості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Як пише ДСНС, внаслідок обстрілу:
- виникли масштабні пожежі на двох об'єктах цивільної промисловості. Станом на 8 ранку вогонь на одному з об'єктів було ліквідовано, на іншому - роботи продовжуються.
- пошкоджено чотири житлові будинки.
Фото: наслідки обстрілу Вінницької області (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
До ліквідації наслідків були залучені:
- 116 рятувальників;
- 30 одиниць техніки.
- пожежний потяг від залізниці.
Обстріл України у ніч на 16 липня
У ніч на 16 липня Росія здійснила чергову масовану атаку по території України. Ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М" та близько 400 ударних безпілотників Shahed, а також дронів-імітаторів.
Станом на 08:30 Повітряні сили підтвердили знищення 198 дронів, ще 145 - втрачено з радарів. Під удар потрапили Харків, Кривий Ріг, Одеська та Вінницька області.
У Вінниці внаслідок атаки значне забруднення повітря.
Більше про наслідки атаки на Україну - дізнайтеся у матеріалі РБК‑Україна.
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