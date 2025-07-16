Рій дронів на Харків та ракета на Кривий Ріг: все про наслідки атаки РФ по Україні

Росія в ніч на 16 липня атакує Україну дронами з різних напрямків. Серія вибухів вже пролунала у Харкові, а по Кривому Рогу ворог вдарив ракетою та запустив "Шахеди".

Все, що відомо про наслідки атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Ворог запустив по Україні дрони з різних напрямків

У Харкові 17 вибухів за 20 хвилин, троє постраждалих

По Кривому Рогу РФ вдарила ракетою, а потім "Шахедами"

Харків

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, у Харкові за 14 хвилин пролунало 16 вибухів, ворог атакував цивільне підприємство у Київському районі.

Разом з тим, очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за 20 хвилин в місті зафіксували 17 вибухів, більшість у Київському районі. Він додав, що попередньо РФ застосувала "Герань-2", наразі відомо про 3 постраждалих.

Детальніше про ситуацію у Харкові читайте в окремому матеріалі.

Кривий Ріг

Глава ОВА Сергій Лисак повідомив про ракетну атаку по Кривому Рогу, фіксуєть пожежу. Зазначимо, вибухи у місті пролунали під час загрози балістики. На місто також летять "Шахеди".

Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, Кривий Ріг під масованою атакою "Шахедів", у місті вже 10 "приходів", є пожежа.

Київ

У Києві після двох ночей без тривог працювала ППО. Наразі у столиці відбій тривоги.

Запоріжжя

Ворожі дрони фіксувалися на території міста Запоріжжя. Крім того, очільники ОВА Іван Федоров повідомляв про рух "Шахедів" до Міжнародного аеропорту Запоріжжя.

Що відомо про атаку

Росія запустила дрони по Україні з різних напрямків. Повітряна тривога оголошена у більшості областей України. Зокрема, й у Київській області, при цьому у Києві повітряна тривога була лише кілька хвилин.