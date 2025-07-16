РФ атакувала балістикою та понад 400 дронами: скільки збила ППО

В ніч на 16 липня росіяни атакували Україну балістичною ракетою, а також понад 400 безпілотниками різних типів. Основними напрямками удару стали Кривий Ріг, Харків і Вінниця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час атаки росіяни застосували: балістичну ракету "Іскандер-М";

400 ударних безпілотних літальних апарата типу Shahed й дронів-імітаторів. Запуски здійснювалися з території тимчасово окупованого Криму та з кількох регіонів РФ, зокрема з Шаталового, Брянська, Курська, Міллерова та Приморсько-Ахтарська. Основними напрямками удару стали Кривий Ріг, Харків і Вінниця. Для відбиття повітряної атаки були задіяні сили ППО - авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи, а також безпілотні системи Сил оборони України. Станом на 08:30 підтверджено збиття 198 ворожих ударних дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Окрім того, 145 дронів-імітаторів було подавлено засобами радіоелектронної боротьби. "Зафіксовано влучання 1 ракети та 57 БпЛА у 12 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.