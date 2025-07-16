В Минэнерго сделали заявление о ситуации со светом после обстрелов

Энергосистема Украины остается сбалансированной, несмотря на последствия обстрелов. Плановых отключений электроэнергии для населения не предусмотрено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины .

На утро среды восстановительные работы на поврежденных в результате вражеских обстрелов энергообъектах продолжаются. Энергетики применяют все необходимые меры для поддержания стабильной работы энергосистемы.

"По состоянию на 16 июля система сбалансирована, плановых ограничений для потребителей не предусмотрено", - добавили в министерстве.

В то же время энергетики отметили, что сейчас проводятся плановые ремонтные работы по подготовке энергооборудования к:

отопительному сезону,

периодам повышенной летней нагрузки.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.

Ситуация на ЗАЭС

Как сообщили в Минэнерго по состоянию на сегодняшнее утро уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.75 м.

"Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - пояснили энергетики.