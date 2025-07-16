В Минэнерго сделали заявление о ситуации со светом после обстрелов
Энергосистема Украины остается сбалансированной, несмотря на последствия обстрелов. Плановых отключений электроэнергии для населения не предусмотрено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
На утро среды восстановительные работы на поврежденных в результате вражеских обстрелов энергообъектах продолжаются. Энергетики применяют все необходимые меры для поддержания стабильной работы энергосистемы.
"По состоянию на 16 июля система сбалансирована, плановых ограничений для потребителей не предусмотрено", - добавили в министерстве.
В то же время энергетики отметили, что сейчас проводятся плановые ремонтные работы по подготовке энергооборудования к:
- отопительному сезону,
- периодам повышенной летней нагрузки.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.
Ситуация на ЗАЭС
Как сообщили в Минэнерго по состоянию на сегодняшнее утро уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.75 м.
"Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - пояснили энергетики.
Обстрел Украины в ночь на 16 июля
Напомним, что в ночь на 16 июля военные Российской Федерации совершили очередную массированную атаку по территории Украины. Для сегодняшнего удара враг применил баллистическую ракету "Искандер-М" и около 400 ударных беспилотников "Шахед" и дронов-имитаторов.
По состоянию на 08:30 Воздушные силы подтвердили уничтожение 198 дронов, еще 145 были потеряны с радаров.
Под удар этой ночью попали Харьков, Кривой Рог, Одесская и Винницкая области.
Сообщалось, что в частности в Виннице в результате атаки значительное загрязнение воздуха, а количество раненых возросло до 8. ГСЧС показала фото с последствиями атаки на город.
Больше о последствиях атаки на Украину - узнайте в материале РБК-Украина.
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