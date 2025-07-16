ua en ru
Ср, 16 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Вінниці після атаки значне забруднення повітря: у МОЗ дали поради

Середа 16 липня 2025 08:47
UA EN RU
У Вінниці після атаки значне забруднення повітря: у МОЗ дали поради Фото: у Вінниці після атаки значне забруднення повітря (Facebook-сторінка ексголови ДСНС Сергія Крука)
Автор: Сергій Пишкін

У Вінниці через пожежі внаслідок ворожої атаки значно погіршена якість повітря. Містянам радять зачинити вікна й обмежити перебування на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

Основні рекомендації:

  • залишайтесь в приміщеннях, обмежуйте перебування на відкритому повітрі, особливо вранці та ввечері;
  • тримайте вікна, двері, вентиляційні отвори у домівках, офісах та автомобілях зачиненими. Якщо в оселі є системи кондиціонування або очищувачі повітря з HEPA-фільтрами - використовуйте їх у режимі рециркуляції;
  • у разі потреби вийти на вулицю - необхідно вдягнути маску-респіратор або ж, у разі відсутності маски, багатошарові марлеві пов'язки, попередньо зволоживши їх;
  • пийте більше чистої води, щоб допомогти організму виводити токсини;
  • проведіть вологе прибирання, щоб зменшити кількість осілого пилу та інших шкідливих речовин;
  • уникайте фізичних навантажень;
  • діти, вагітні жінки, люди похилого віку та особи з хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної системи повинні дотримуватися рекомендацій особливо суворо.

У разі прояву наступних симптомів - необхідно звернутись до лікаря:

  • утруднене дихання, задишка, кашель;
  • подразнення очей, носа та горла;
  • головний біль, запаморочення, нудота;
  • загострення хронічних хвороб.

Обстріл України з боку Росії

У ніч на 16 липня російські терористи вдались до чергового масованого обстрілу проти України. Під час атаки росіяни застосували:

  • балістичну ракету "Іскандер-М";
  • 400 ударних безпілотних літальних апарата типу Shahed й дронів-імітаторів.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 198 дронів. Також 145 безпілотників були локаційно втрачені.

Під час обстрілу терористи атакували початку Харків, потім Кривий Ріг, Одеську область та Вінницю. У Вінниці внаслідок атаки відомо про 7 постраждалих.

Більше про наслідки атаки на Україну - дізнайтеся у матеріалі РБК‑Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінниця Війна в Україні
Новини
РФ атакувала Кривий Ріг балістикою та 28 "Шахедами": поранено 17-річного хлопця
РФ атакувала Кривий Ріг балістикою та 28 "Шахедами": поранено 17-річного хлопця
Аналітика
Випробувано в бою. Чому Україні варто відкрити експорт зброї
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Випробувано в бою. Чому Україні варто відкрити експорт зброї