У Вінниці після атаки значне забруднення повітря: у МОЗ дали поради

У Вінниці через пожежі внаслідок ворожої атаки значно погіршена якість повітря. Містянам радять зачинити вікна й обмежити перебування на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

У разі прояву наступних симптомів - необхідно звернутись до лікаря:

Обстріл України з боку Росії

У ніч на 16 липня російські терористи вдались до чергового масованого обстрілу проти України. Під час атаки росіяни застосували:

балістичну ракету "Іскандер-М";

400 ударних безпілотних літальних апарата типу Shahed й дронів-імітаторів.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 198 дронів. Також 145 безпілотників були локаційно втрачені.

Під час обстрілу терористи атакували початку Харків, потім Кривий Ріг, Одеську область та Вінницю. У Вінниці внаслідок атаки відомо про 7 постраждалих.

Більше про наслідки атаки на Україну - дізнайтеся у матеріалі РБК‑Україна.

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