У Вінниці після атаки значне забруднення повітря: у МОЗ дали поради
У Вінниці через пожежі внаслідок ворожої атаки значно погіршена якість повітря. Містянам радять зачинити вікна й обмежити перебування на вулиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.
Основні рекомендації:
- залишайтесь в приміщеннях, обмежуйте перебування на відкритому повітрі, особливо вранці та ввечері;
- тримайте вікна, двері, вентиляційні отвори у домівках, офісах та автомобілях зачиненими. Якщо в оселі є системи кондиціонування або очищувачі повітря з HEPA-фільтрами - використовуйте їх у режимі рециркуляції;
- у разі потреби вийти на вулицю - необхідно вдягнути маску-респіратор або ж, у разі відсутності маски, багатошарові марлеві пов'язки, попередньо зволоживши їх;
- пийте більше чистої води, щоб допомогти організму виводити токсини;
- проведіть вологе прибирання, щоб зменшити кількість осілого пилу та інших шкідливих речовин;
- уникайте фізичних навантажень;
- діти, вагітні жінки, люди похилого віку та особи з хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної системи повинні дотримуватися рекомендацій особливо суворо.
У разі прояву наступних симптомів - необхідно звернутись до лікаря:
- утруднене дихання, задишка, кашель;
- подразнення очей, носа та горла;
- головний біль, запаморочення, нудота;
- загострення хронічних хвороб.
Обстріл України з боку Росії
У ніч на 16 липня російські терористи вдались до чергового масованого обстрілу проти України. Під час атаки росіяни застосували:
- балістичну ракету "Іскандер-М";
- 400 ударних безпілотних літальних апарата типу Shahed й дронів-імітаторів.
Станом на 08:30 підтверджено збиття 198 дронів. Також 145 безпілотників були локаційно втрачені.
Під час обстрілу терористи атакували початку Харків, потім Кривий Ріг, Одеську область та Вінницю. У Вінниці внаслідок атаки відомо про 7 постраждалих.
Більше про наслідки атаки на Україну - дізнайтеся у матеріалі РБК‑Україна.
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