Головна » Новини » Політика

Міндіч намагався отримати долю в компанії-виробнику ракет "Фламінго": що відомо

Україна, П'ятниця 21 листопада 2025 23:57
UA EN RU
Міндіч намагався отримати долю в компанії-виробнику ракет "Фламінго": що відомо Фото: бізнесмен Тімур Міндіч (Єврейська громада Дніпра djc.com.ua)
Автор: Маловічко Юлія

Фігурант корупційної справи в "Енергоатомі" і бізнесмен Тімур Міндіч намагався отримати 50% акцій збройової компанії Fire Point, яка серед іншого виробляє далекобійні ракети "Фламінго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Таку інформацію підтвердив на пресконференції співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман.

За його словами, Міндіч та деякі інші особи прийшли з пропозицією стати співвласниками компанії після успішних випробувань виробів Fire Point у березні минулого року. Але грошей бізнесмен ніби-то запропонував небагато і в компанії дійшли висновку, що "його пропозиція зовсім не конкурентоспроможна".

"Один з них, хто пропонував стати нашим співвласником, був Міндіч. Переговори достатньо довго тривали, він виражав жвавий інтерес, але ми йому відмовили наприкінці, та й залишились з ним знайомими", - заявив Штілерман.

Загалом засновники Fire Point стверджують, що у виробництво озброєнь інвестували власні 1,5 мільйона доларів.

Скандал в "Енергоатомі"

Як відомо, бізнесмен Тімур Міндіч є одним із фігурантів гучного корупційного скандалу в "Енергоатомі". НАБУ та САП 10 листопада опублікували так звані "плівки Міндіча", які свідчать про те, що в "Енергоатомі" працювала схема відкатів - від фірм-підрядників вимагали 10-15% від суми угоди.

До скандалу також виявились причетними вже екс-міністр юстиції Герман Галущенко та екс-міністр енергетики Світлана Гринчук, які подали у відставку. Також Мнідіча підозрюють у тиску на нинішнього секретаря РНБО Рустема Умерова, який займав раніше пост міністра оборони.

РБК-Україна писало, що СБУ запросило у НАБУ матеріали з ознаками держзради у справі "плівок Міндіча".

Энергоатом Корупція
