Галущенко і Гринчук подали у відставку, а ЗСУ отримають "стіну дронів": новини за 12 листопада

Міністр енергетики Світлана Гринчук і міністр юстиції Герман Галущенко подали заяви про відставку. Тим часом у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Україні передадуть "стіну дронів".

Більш детально про те, що сталося в середу, 12 листопада, - в матеріалі РБК-Україна .

Гринчук подала у відставку

Світлана Гринчук подала у відставку з посади міністра енергетики України.

"Написала заяву про відставку. Посада ніколи не була для мене самоціллю", - написала вона.

Галущенко написав заяву про звільнення

Герман Галущенко йде у відставку з посади міністра юстиції на тлі скандалу в енергетичній сфері.

Таку інформацію підтвердила прем'єр Юлія Свириденко.

Зеленський запровадить санкції проти Міндіча і Цукермана, - джерела

Президент України Володимир Зеленський запровадить санкції проти двох учасників корупційної схеми у сфері енергетики, яку викрило НАБУ.

Поінформовані співрозмовники РБК-Україна уточнили, що до РНБО надійшло подання щодо санкцій проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Оборонний завод і склад боєприпасів. У Генштабі розповіли про нові "дип-страйки"

ЗСУ атакували оборонний завод "Ставролен" у Будьонівську Ставропольського краю РФ, а також склад боєприпасів у тимчасово окупованому Новому Світі.

Завод має повний цикл переробки вуглеводневої сировини і випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки армії РФ.

Мирні переговори з Росією припинено: заступник глави МЗС пояснив чому

Мирні переговори з Росією цього року завершилися майже без результату, тому наразі їх припинено, зазначив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

"Важливо розуміти, що в умовах диктатури неможливо вести творчі дискусії з переговорними групами, які представляють диктатора", - звернув увагу він.