Миндич пытался получить долю в компании-производителе ракет "Фламинго": что известно

Украина, Пятница 21 ноября 2025 23:57
Миндич пытался получить долю в компании-производителе ракет "Фламинго": что известно Фото: бизнесмен Тимур Миндич (Еврейская община Днепра djc.com.ua)
Автор: Маловичко Юлия

Фигурант коррупционного дела в "Энергоатоме" и бизнесмен Тимур Миндич пытался получить 50% акций оружейной компании Fire Point, которая среди прочего производит дальнобойные ракеты "Фламинго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Такую информацию подтвердил на пресс-конференции совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман.

По его словам, Миндич и некоторые другие лица пришли с предложением стать совладельцами компании после успешных испытаний изделий Fire Point в марте прошлого года. Но денег бизнесмен якобы предложил немного и в компании пришли к выводу, что "его предложение совсем не конкурентоспособно".

"Один из них, кто предлагал стать нашим совладельцем, был Миндич. Переговоры достаточно долго продолжались, он выражал живой интерес, но мы ему отказали в конце, и остались с ним знакомыми", - заявил Штилерман.

В целом основатели Fire Point утверждают, что в производство вооружений инвестировали собственные 1,5 миллиона долларов.

Скандал в "Энергоатоме"

Как известно, бизнесмен Тимур Миндич является одним из фигурантов громкого коррупционного скандала в "Энергоатоме". НАБУ и САП 10 ноября опубликовали так называемые "пленки Миндича", которые свидетельствуют о том, что в "Энергоатоме" работала схема откатов - от фирм-подрядчиков требовали 10-15% от суммы сделки.

К скандалу также оказались причастны уже экс-министр юстиции Герман Галущенко и экс-министр энергетики Светлана Гринчук, которые подали в отставку. Также Мнидича подозревают в давлении на нынешнего секретаря СНБО Рустема Умерова, что ранее занимал пост министра обороны.

РБК-Украина писало, что СБУ запросило у НАБУ материалы с признаками госизмены по делу "пленок Миндича".

