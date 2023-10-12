У Мін'юсті розповіли, коли в Україні відкриють декларації чиновників

Декларації українських чиновників мають відкрити для громадськості до кінця січні 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра юстиції Дениса Малюську в ефірі телемарафону.

Він повідомив, що наразі триває підготовчий період унормування функціоналу дій органів держвлади щодо того, хто і як імплементовуватиме закон про відновлення е-декларування.

Також формується перелік посад, які залишаться закритими. Зокрема, це стосується військовослужбовців, які воюють. Виключення - члени ВЛК, особи, відповідальні за закупівлі тощо. Вони подаватимуть декларації, які будуть публічними.

"Зараз триває підготовчий період, але в будь-якому випадку до дедлайну, до 31 січня 2024 року усі декларації будуть подані, будуть розкриті для публіки", - сказав він.

Малюська зазначив, що потрібно близько місяця на підготовку підзаконних нормативних актів, ще два місяці виділяють на підготовку програмного забезпечення, яке дозволить відкривати категорії держслужбовців та політиків, які подають декларації, і відомості щодо яких залишать закритими.

Е-декларування

Нагадаємо, що електронне декларування для чиновників скасували після початку повномасштабної агресії Росії. Наразі норму вирішили повернути. Спершу Рада ухвалила відповідний закон, але без важливої поправки щодо миттєвого відкриття реєстру декларацій.

Після цього українці створили петицію із закликом до Зеленського ветувати закон. Він наклав вето та закликав парламентаріїв прийняти закон з урахуванням норми про відкритий реєстр.

Після цього ВР схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето президента, а Зеленський його підписав.

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