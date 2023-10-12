В Минюсте рассказали, когда в Украине откроют декларации чиновников

Декларации украинских чиновников должны открыть для общественности до конца января 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюську в эфире телемарафона.

Он сообщил, что на данный момент идет подготовительный период нормирования функционала действий органов госвласти относительно того, кто и как будет имплементировать закон о возобновлении е-декларирования.

Также формируется перечень должностей, которые останутся закрытыми. В частности, это касается военнослужащих, которые воюют. Исключение - члены ВВК, лица, ответственные за закупки и т.д. Они будут представлять декларации, которые будут публичными.

"Сейчас идет подготовительный период, но в любом случае до дедлайна, до 31 января 2024 года все декларации будут поданы, будут раскрыты для публики", - сказал он.

Малюська отметил, что нужно около месяца на подготовку подзаконных нормативных актов, еще два месяца выделяют на подготовку программного обеспечения, которое позволит открывать категории госслужащих и политиков, которые подают декларации, и сведения о которых оставят закрытыми.

Е-декларирование

Напомним, что электронное декларирование для чиновников было отменено после начала полномасштабной агрессии России. Теперь норму решили вернуть. Сперва Рада принял соответствующий закон, но без важной поправки относительно мгновенного открытия реестра деклараций.

После этого украинцы создали петицию с призывом к Зеленскому ветировать закон. Он наложил вето и призвал парламентариев принять закон с учетом нормы об открытом реестре.

После этого ВР одобрила закон о е-декларировании с учетом вето президента, а Зеленский его подписал.

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