Мільйони дронів за рік: Міноборони розповіло про амбітні плани України на 2026-й

Боєв розкрив ключові оборонні пріоритети України на поточний рік під час виступу на конференції OFDEF, яка присвячена координації оборонної підтримки Києва з боку держав-партнерів.

"У сфері безпілотних систем Україна планує у 2026 році виробити більше 7 мільйонів дронів. Безпілотні технології стали основою асиметричної оборони та дозволили створити зону ураження глибиною до 20 кілометрів. Наступна мета - розширення цієї зони до 100 кілометрів", - сказав він.

Заступник міністра назвав ключовими пріоритетами на поточний рік системи ППО і ПРО, а також ракети до них, дрони вітчизняного виробництва та артилерійські боєприпаси підвищеної дальності.