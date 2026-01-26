Мільйони дронів за рік: Міноборони розповіло про амбітні плани України на 2026-й

Заступник міністра оборони Сергій Боєв розповів, що у 2026 році Україна планує виробити понад сім мільйонів безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.
Боєв розкрив ключові оборонні пріоритети України на поточний рік під час виступу на конференції OFDEF, яка присвячена координації оборонної підтримки Києва з боку держав-партнерів.
"У сфері безпілотних систем Україна планує у 2026 році виробити більше 7 мільйонів дронів. Безпілотні технології стали основою асиметричної оборони та дозволили створити зону ураження глибиною до 20 кілометрів. Наступна мета - розширення цієї зони до 100 кілометрів", - сказав він.
Заступник міністра назвав ключовими пріоритетами на поточний рік системи ППО і ПРО, а також ракети до них, дрони вітчизняного виробництва та артилерійські боєприпаси підвищеної дальності.
Після початку повномасштабної війни Україна значно наростила виробництво озброєння та впровадження новітніх технологій, які вже застосовуються на фронті.
Нагадаємо, частка зброї, техніки та боєприпасів, законтрактованих Агенцією оборонних закупівель в українських виробників, порівняно з попереднім роком зросла з 46% до 82%.
Зазначимо, Франція та Україна працюють над запуском виробництва дронів для ЗСУ, яке можуть організувати в обох країнах.
Крім того, компанія з Чехії у співпраці з волонтерами передає Україні FPV-дрони на оптоволокні, які виготовлені з використанням технологій з перехоплених ворожих безпілотників.
РБК-Україна також писало про досягнення домовленостей із Данією про запуск спільної лінії з виробництва далекобійних безпілотників. Також тривають переговори зі США щодо масштабної угоди на 50 млрд доларів для розвитку виробництва дронів.
За словами президента Володимира Зеленського, проєкт цієї угоди вже передано американській стороні, і програма може запрацювати після завершення війни.